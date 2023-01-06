Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.

YARISI 27 OCAK'TA DİĞER YARISI 17 NİSAN'DA

Kamu çalışanlarına ödenecek ikramiyenin ocak ve nisan aylarında hesaplara yatırılacağı belirtilen kararda "Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir" denildi.

MADEN İŞÇİLERİNE TEK SEFERDE ÖDENECEK

Maden işçilerine yapılacak ödemenin ise tek seferde olacağı belirtilerek "Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.