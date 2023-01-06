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Haberler Ekonomi Tesisle yılda 250 bin ağaç korumaya alındı

Tesisle yılda 250 bin ağaç korumaya alındı

6.1.2023

Tesisle yılda 250 bin ağaç korumaya alındı
YAŞAR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Viking Kağıt Fabrikası ve geri dönüştürülmüş kağıt üretimi yapan Tetra Pak iş birliği ile oluşturulan tesiste, yıllık 15 bin tonluk geri dönüşüm kapasitesiyle ekolojik temizlik kağıtları üretiliyor. Viking Kağıt Genel Müdürü Abdullah Akçasız, "Bu tesisle örnek bir döngüsel ekonomi modelini hayata geçirecek 35 milyon liralık bir yatırıma imza attık. Yüzde 100 geri kazanımlı selüloz ile üretilen, özgün bej renkli, doğa dostu kağıtlar sayesinde yıllık olarak yaklaşık 250 bin ağaçlık bir doğal kaynağı koruyarak çevreye de katkı sunuyoruz" dedi.
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