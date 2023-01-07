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Haberler Ekonomi Merkez Bankası ve Ziraat Bankası İstanbul’a taşınıyor

Merkez Bankası ve Ziraat Bankası İstanbul’a taşınıyor

7.1.2023

Merkez Bankası ve Ziraat Bankası İstanbul’a taşınıyor

TÜRKİYE Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi'ne taşınmanın şubat ayında planlandığını belirterek, "Kendi yönetim şirketimizi taşıdık. Ziraat Bankası hazır, Merkez Bankası çok yaklaştı. Artık inşaat ve güvenlik anlamında bir sorun kalmadığına emin olup bazı testleri hızlıca yapıp operasyona geçme noktasına yaklaştık" dedi. Ermut, Karadeniz'deki doğalgazın direkt olarak TPAO'ya petrol ve doğalgaz üretim geliri olarak kayda gireceğini belirterek, "BOTAŞ için de taşıma geliri katkısı olacak. Finansal yükü de dışarıya ödediği gaz bedeli kadar azalmış olacak" dedi.

HAZAL ATEŞ

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