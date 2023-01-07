Vurguncular yine sahnede

Ev almakta zorlanan vatandaşlar için devlet harekete geçti ve ilk olarak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli ailelere adeta nefes oldu yoğun başvuru sürecinin ardından kura çekimine başlandı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir müjde de orta gelirli ailelere geldi. Her iki bakanlığın ortak çalışmaları kapsamında 'Yeni Finansman Konut Modeliyle' hayata geçirilecek olan 'Yeni Evim' projesi açıklandı.

YİNE İŞ BAŞINDALAR

0,69 kredi ve 15 yıl vadeyle konut sahibi yapacak kampanya ev hayali kuranları mutlu ederken bir de durumu fırsata çevirenler oldu. Birçok ev sahibi, internet sitesinde yer alan ev ilanlarını yukarı yönlü değiştirmeye başladı.Kimi ilanlarda 200 bin TL'lik artış görülürken, kimilerinde ise 500 bin TL'ye kadar artış yapıldığı görüldü.

KONUT FİYATLARINI YÜKSELTTİLER

KONUT projesinin açıklanmasıyla harekete geçen fırsatçıların yaptığı fiyat artışlarından bazıları şöyle: