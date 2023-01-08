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Altında alım zamanı

2023 yılının altın yatırımcısı açısından karlı olacağını söyleyen altın piyasası uzmanı İslam Memiş, “2022 yılında ons altında baskılama gördük. Geçtiğimiz yıl sadece onstan destek alan gram altın, artık dolardan da destek görüyor” diye konuşt

8.1.2023

Altında alım zamanı

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılı itibariyle yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarının hala düşük seviyelerde olduğunu belirtirken gram altının yıl sonu itibariyle bin 450 lira seviyelerini göreceğini söyledi. Altın için alım fırsatı olduğuna işaret eden İslam Memiş, "Yılın ilk haftasını geride bıraktık. Yılı da aslında altın yükselişle kapattı. Dün önemli veriler açıklandı. FED'in biraz daha faiz artırımında yumuşamaya gideceği yönündeki beklentiler arttı" dedi.

2022'DE FED BASKILADI
2022 yılında FED politikaları nedeniyle altında bir baskılama olduğunu belirten Memiş, "Altın fiyatlarının 2023 yılında pozitif görünümü olabilir. Orta vadede ons altın için 2 bin dolar ataklar görüyoruz. Yıl içerisinde de gram altının bin 450 lira seviyelerine gelebileceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

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