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Haberler Ekonomi Türkiye Yüzyıl'ında hedef büyük: Üretim 600 bin tona ulaşacak

Türkiye Yüzyıl'ında hedef büyük: Üretim 600 bin tona ulaşacak

Son bir yılda 1 milyar 650 milyon su ürünü dış pazara açılırken, Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde yine vites artırdı. 2023 ihracat hedefi 2 milyar dolar seviyesine yükseldi

8.1.2023

Türkiye Yüzyıl’ında hedef büyük: Üretim 600 bin tona ulaşacak

Su ürünleri yetiştiriciliğinde adım adım büyüyen Türkiye, ABD, Japonya, Rusya ve İtalya başta olmak üzere 106 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatını her yıl dev rakamlara ulaştırıyor. 2023 hedefi olarak belirlenen 1 milyar dolar ihracat oranı planlananın 4 yıl öncesinde yakalanmıştı.

TÜRK SOMONU GÖZDE
2019'da 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşan Türkiye, 2023 yılı için yeni hedefini 2 milyar dolara çıkardı. Dış pazarda su ürünlerinin yıldızı yüzde 122'lik artışla 259 milyon dolarlık Türk somonu oldu.

Türk somonunda son 5 yılda 36 bin ton ihracata ulaşılırken 10 ayda somonda 260 milyon dolar ihracat rakamına ulaşıldı. Su ürünlerinde son bir yılda 1 milyar 650 milyon dolarlık ihraç edilerek dev rakamlara ulaşıldı.

BASARIYI GETIREN 6 ADIM
TARIM ve Orman Bakanlığı'nın attığı önemli adımlarla üretimini ve ihracatını artıran su ürünlerinde başarı hikayesi şöyle yazıldı: ● Üretimin artması için denizlerde yeni potansiyel yetiştiricilik alanları belirlenerek yatırımlar yapıldı. ●Yetiştiricilik tesisleri dijitalleştirilerek hem üretim artırıldı hem çevre dostu üretim modeline geçildi. ● Etkin bir denetim sağlanarak yasa dışı avcılık önlendi. ● Denizlerde üretimin yükseltilmesi ve sucul canlılara yeni yaşam alanları oluşturmak için yapay resif alanları yapıldı. Doğal resif ve mercanlar ise koruma altına alındı. ● Avcılık sırasında kopan, kaybolan veya terk edilen avcı araçları temizlendi. ● Balıklandırma çalışmaları yürütüldü.

RANA BÜYÜKTAŞ

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