Bakan Kirişci: Tüm zamanların rekorunu kırdık!

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "8 Ocak itibariyle Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4'tür" dedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Bakan Kirişci, Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kirişci'nin açıklamaları şu şekilde:

"2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk.

Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık.

"TARIM İHRACATI 2022 YILINI 30 MİLYAR DOLARLA KAPATACAK"

Dünya 2022 yılını gıda arzında aksamalarla geçirirken, hamd olsun ülke olarak temel gıda ürünlerinde bulunurluk sıkıntısı yaşamıyoruz.

Geride bıraktığımız yıl içinde gerçekleştirdiğimiz hizmetleri paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve gıda meselesi için gerek dünyanın gerekse bizim için milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulamak isterim.

2022 yılını 30 milyar dolar civarında tarım ihracatıyla kapatmış olacağız.

"100 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİYİ 200 BİN LİRAYA ÇIKARDIK"

Çiftçilerin girdi alımlarını olabildiğince kolaylaştırdık. Bu yılın mart ayında 1 milyon 152 bin çiftçimize ödenmesi gereken 8.6 milyar mazot ve gübre desteğimizi 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 ay öne çekmiş olduk. Üreticimiz tarlaya giderken herhangi bir şekilde girdi temini ile ilgili bir sıkıntı yaşamamış olacak.

Kredi kartlarına bunlar yükleniyor. Mazot ve gübre almaya gittiğinde buradan bir mahsuplaşma sağlanıyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin verdiği 100 bin lira faizsiz krediyi 200 bin liraya çıkardık. Bunu mazot ve gübre desteğindeki aynileşmede olduğu gibi 100 bin TL'lik kısmı mazot ve gübre olarak kullanılabilecektir.

Türk Şeker ve Çaykur piyasa fiyatlamalarındaki dalgalanmayı engelledi. Hem de doğru politikalarımız sayesinde 2022 yılını operasyonel olarak karla kapattı. Bunlar zarar eden kuruluşlardı.

Buğday alım fiyatını yüzde 231, şeker pancarı alım fiyatını yüzde 245 artırdık."