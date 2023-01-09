E-ticarete geçmeyen işletme ayakta kalamaz

İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Kış, Haftabaşı Sohbetleri'nde sorularımızı yanıtlarken, "Artık ticaretin şekli değişti. Elektronik ticaret yani e-ticaret sürekli büyüme içinde. E-ticaret konusunda başarılı olabiliyorsanız faaliyetlerinizi devam ettirmeniz mümkün olur. İnsanlar aklınıza gelen bütün ihtiyaçlarını dijital ortamda satın alıyorlar.

Toplantılarımızı biz buna yöneltmeye çalışıyoruz. E-ticarette başarılı değilseniz ayakta durmanız gerçekten çok zor. Bir an önce eğitim alıp, e-ticarete yönelmemiz gerekiyor." dedi.



● İzmir'de çiçekçi esnafının beklentileri neler? İzmir, e-ticarette diğer illere göre hangi noktada?



İzmir çiçekçi esnafı şu anda sıkıntılı.

Fiyat artışlarından en çok etkilenen kesimin başında biz geliyoruz.

Çiçek, özel günlerde alınan bir şey ve hemen erteleniyor. Aslında çiçek hayatımızda bir ihtiyaçtır. İnsanlar çiçek alımlarını erteliyor. Esnaf kışın da iş yapıp geçimini sağlamak durumunda. İzmir'de bir hayli üyemiz var ama bu bir jenerasyon işi.

Biz 40 yıldır esnafız ama e-ticareti gençlerimiz daha iyi kavrıyor. Örnek vermek gerekirse; benim dükkanımda e-ticaretimizi oğlum yürütüyor. Lakin bizlerin de bu çağa ayak uydurması gerekiyor. İvedilikle bu işi öğrenmemiz gerekiyor. Şu anda İzmir'deki çiçekçi esnafımızın yüzde 50'si dijital ortama girmiş durumda. Bazı çiçekçilerimiz girmemekte ısrar ediyor ama karlarının her geçen gün azaldığını, satış yapmakta zorlandıklarını görüyoruz.

E-ticarete girmeyen bu işi yürütemez.

Çağımızın gerekliliği bu.



● Son dönemde kiralar konusunda esnafın problemleri olduğunu biliyoruz. Fırsatçılık da yapılıyor. Üyeleriniz neler yaşıyor?



KİRA ARTIŞ ORANI BİZE FAZLA

Önceki dönemlerde fahiş kira artışlarının karşısında durmak için yıllık ÜFETÜFE oranlarına göre artış yapılması kararı alınmıştı. Şimdi ise küresel kriz yüzünden konutlarda yüzde 25, işyerlerinde ise yüzde 75 artış limiti konuldu.

Ancak yüzde 75 oranı bize fazla geliyor.

Asgari ücret, elektrik ve diğer giderleri de düşünürsek esnaf zorlanıyor. Koşulların iyileşmesini beklerken üyelerimizin kiraları yüzde 75 artırması mümkün değil. Bu oranın revize edilmesi gerekiyor.

Biz bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.





ÜRETİCİ AÇISINDAN ALTIN YIL OLDU



● İzmir'de odanın başkanı olarak çiçek üretimini yeterli buluyor musunuz?



Üretimde artış var. Lakin maliyetlerde de artış olduğu için çiçek fiyatları artıyor. 2021'de ekilen çiçeğin 2022'de satılmasından dolayı üretici çok karlı bir yıl geçirmiş. Edindiğim bilgilere göre üretici için altın bir yıl olmuş. Lakin 2023'te neler olacak bekleyip, göreceğiz.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ