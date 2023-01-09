Ege, tarımda 10 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarım ve hayvancılık sektörü ihracatında geçen yılı başarılı bir performansla kapattıklarını belirterek, bu alanda 10 milyar dolarlık hedef koyduklarını ifade etti. EİB kanalıyla 2022'de, önceki yıla göre yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık tarım ve hayvancılık ürünü ihraç edildi. Eskinazi, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 19'unu karşılayan Ege'nin, kuru meyve, zeytin- zeytinyağı, su ürünleri, baharat, tütün, odun dışı orman ürünleri ve organik üretimde dünya pazarında iddialı olduğunu kaydetti.

İhracat artışının bu yıl da sürmesini beklediklerini aktaran Eskinazi, "Önümüzdeki süreçte yüksek teknolojili yatırımlar ve sürdürülebilirlik vizyonuyla 10 milyar dolar tarım ihracatına ulaşacağımızı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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