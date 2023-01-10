Genç çiftçiye hibe desteği 250 bin liraya çıkarılıyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun bulması halinde genç çiftçilere "Uzman Eller Projesi" ile verilen hibe desteğini 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracaklarını bildirdi. Kirişci, gençlere kırsalda üretim yapmaları için birçok başlıkta hibe ve destek verdiklerini belirterek, "Burada ilk defa paylaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da uygun bulması halinde halihazırda genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağımızı duyurmak istiyorum." dedi.

42 ille sınırlı olan IPARD projelerini 81 kente yaygınlaştıracaklarını belirten Kirişci, şu değerlendirmede bulundu: "Ülkemizde muhalefet ne yazık ki hep yapmaya değil yıkmaya odaklı olduğu için bizim bu projelerimizi anlamaktan çok uzak bir tavır sergiliyorlar. Biz 'gençlerimizi kırsala çekelim, onları eğitim gördükleri tarım, su ürünleri, veterinerlik ve ormancılık alanlarında kendi iş yerlerinde istihdam edelim' deyince, anlamadan dinlemeden karşı çıkıyorlar. Küçük aile işletmeciliğine desteği artırarak sürdüreceğiz. Boş kalan toprakları üretim yapmak isteyenlere kiralayacağız."

6 BIN YENI PERSONEL ISTIHDAM EDECEGIZ

BAKAN Vahit Kirişci, insan kaynağını 2023 yılında güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze personel alacağımızı duyurmak isterim. DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda bin 273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz."