İTOB OSB’de Acar’a sanayiciden tam destek

YENİ yıl kutlama organizasyonunda üyelerle ve katılımcılarla bir araya gelen İTOB Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, sanayicilerle güven tazeledi. 11 Ocakta gerçekleşecek genel kurulda yeniden aday olacağını belirten ve sanayicilerden tam destek alan Acar, 2023 yılı projelerinin hazır olduğunu ekledi. Hayata geçirdikleri çalışmalarla dikkat çeken Başkan Acar, ekibiyle 5 yıl içerisinde hem kalan borcu kapattı hem de İTOB OSB kasasını artı bakiyeye geçirdi. 'İTOB OSB'yi marka OSB yapma hedeflerini de başarıyla gerçekleştiren Acar, yeniden aday olması için yoğun geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Başarının en önemli altyapısının eğitim olduğunu vurgulayan Onur Acar, stajyerleri ve yeni mezunları her zaman desteklediklerini dile getirirken bu amaçla temelini attıkları ve 2023 yılında eğitime hazır olacak olan İTOB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çalışmalarının da son hızla devam ettiğini vurguladı.

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