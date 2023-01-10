Son dakika: Bakan Kurum duyurdu: TOKİ ödemelerinde yüzde 50 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitleri ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Kurum, TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirime gittiklerini duyurdu.

BAKAN KURUM'DAN TOKİ TAKSİTLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Kurum, TOKİ taksitleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık." ifadelerini kullandı.

TOKİ TAKSİTLERİ GEÇEN YIL YÜZDE 26 ARTMIŞTI

TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26,4 olmuştu. Bu yıl TOKİ vade artış oranı geçen yıla göre yüzde 9 daha düşük oldu.

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