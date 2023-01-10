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Haberler Ekonomi "Togg ile gurur duyduk"

"Togg ile gurur duyduk"

İzmirli iş insanı Aazat Yeşil, ABD’deki CES fuarına katıldı

10.1.2023

Togg ile gurur duyduk

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurdu. Togg, dünyada türünün ilk örneği olan varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi.

ABD Los Angeles'ta yapılan fuara her yıl katılan İzmirli iş insanı İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, "Bu yıl fuarda büyük ilgi gören ve beğeni toplayan Türkiye'nin otomobili Togg hepimize büyük gurur yaşattı, göğsümüzü kabarttı" şeklinde konuştu.

FATİH ŞENDİL

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