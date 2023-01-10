"Togg ile gurur duyduk"

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurdu. Togg, dünyada türünün ilk örneği olan varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi.

ABD Los Angeles'ta yapılan fuara her yıl katılan İzmirli iş insanı İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, "Bu yıl fuarda büyük ilgi gören ve beğeni toplayan Türkiye'nin otomobili Togg hepimize büyük gurur yaşattı, göğsümüzü kabarttı" şeklinde konuştu.

FATİH ŞENDİL