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Haberler Ekonomi Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.

10.01.2023, 09:48

Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan "Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge"de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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