Cep telefonu satışlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nın 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin, tüketiciye taksitli satışları düzenleyen maddesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre; daha önce fiyatı 5 bin TL'nin üzerindeki cep telefonları için uygulanan 3 taksit imkanı, fiyatı 12 bin TL'nin üzerindeki cep telefonları için geçerli olacak şekilde düzenlendi.

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