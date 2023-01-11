EBSO, 48 milyon liralık hibeyi kente kazandırdı

Aralık ayında 2 projesi daha onaylanan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) son 1 yıl içerisinde 5 projeyle 48 milyon liralık hibeyi İzmir'e kazandırdı. Bu projelerle, başta eğitim olmak üzere dijital dönüşüm ve toplumsal boyutta önemli kazanımlar elde edileceğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "Yapılan projeler ile imalat sanayinin en büyük sorunu olan nitelikli ara eleman ihtiyacının çözülmesi başta olmak üzere firmalarımızın dış pazarlara açılması, firmalarımıza fon sağlanması, Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirme konularında büyük faydalar yaratılacak" dedi.

DİĞER