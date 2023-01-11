"EYT bizden çıktı konu mecliste"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin teknik çalışmanın tamamlandığını belirterek, "Çalışma bitti. Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi. Kabine toplantısı sonra soruları yanıtlayan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.

FAZLA MESAİ VERİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlükleri ile bunların taşra teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenecek. Burada yasadaki fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) beş katı esas alınacak. Karar, 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

300 BIN GEÇICI ISÇI KADROLU OLACAK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı.