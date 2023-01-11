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Haberler Ekonomi Fiyat sabitlemeye birçok sektör katıldı

Fiyat sabitlemeye birçok sektör katıldı

11.1.2023

Fiyat sabitlemeye birçok sektör katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini söyledi. Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti. Nebati, enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını bildirdi. İstihdamın Kasım 2022'de bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaştığını belirten Nebati, "Böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır" ifadelerini kullandı.
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