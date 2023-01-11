Salihli’de bir kuyuda daha petrol heyecanı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan mahallesinde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan inceleme sonucunda yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli petrol olduğunun ortaya çıkmasının ardından aynı mahallede başka bir kuyuda da petrol izine rastlandı. Yağbasan mahallesinde Hilmi Yılmaz'a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak dün yine aktif hale getirilen kuyunun 208. metresinde yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı.

Toplam derinliği 244 metre olan kuyunun 208. metresine geldiklerinde 10 yıl önceki manzarayla karşılaştıklarını belirten Yılmaz, "Bu bölgede 30 dekarlık bir üzüm bağım var. 10 yıl önce artan su ihtiyacı nedeniyle bu bölgeye bir kuyu açtık. O tarihte bu kadar olmasa da yine siyah renkte bir sıvı ile karışık su bulduk. Su ihtiyacı nedeniyle bu kuyuyu yeniden aktif hale getirmeye karar verdik" dedi.

Öte yandan üretici Yüksel'e ait bahçenin yakınında TPAO tarafından açılan TPAO Yağbasan- 1 kuyusunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

EMRE SAÇLI