2023 turizm sektöründe rekorlar yılı olacak

Türkiye'nin turizm cenneti olan Muğla'da bir dizi etkinlik ve programa katıldık. Aynı zamanda turizmin ve sektörün nabzını da tutmak istedik. Gerçekten de Muğla'nın turizmin yıldızı her geçen gün daha da fazla parlıyor. Turistik beldelerdeki olumlu havayı gözlemlemek güzeldi. Yolumuz Dalyan beldesi ile tanınan Ortaca'ya düştü. Belediye Başkanı Alim Uzundemir başarılı icraatlarıyla halkın takdirini topluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Bölge turizm açısından bereketli. Sektörünün temsilcileri, daha şimdiden erken rezervasyonlarla otellerin yüksek doluluk oranlarına ulaştığını söylüyor. Turizmin kalbinin attığı Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçelerinde şunu tespit ettik: 2023 turizmde rekorlar yılı olacak...

10 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİ

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile ile kısa bir sohbet ettik. Uzundemir ilçesinde çok sevilen başarılı ve çalışkan bir başkan. Alim Başkan, Ortaca'yı 3 yıl gibi kısa bir sürede adeta yeniden imar etmiş. Kendisine bunu nasıl başardığını sordum. Soruma şöyle bir cevap verdi: "Ben bu ilçede yaklaşık 10 yıl muhtarlık yaptım. İlçemin sorunlarını çok iyi biliyordum. Hızla hareret ederek önce alt yapı, çevre düzenlemeleri ve üst yapıya önem verdim. İlçeye çok sayıda spor kompleksi, parklar ve bahçeler yaptık. Çok eski olan belediye binamızı yeniledik. En önemlisi de belediyenin 10 milyon liralık borcunu kapattık. Benden önce belediyemizin çok borcu vardı. Hepsini ödedim. Şimdi kasamızda milyonlarca liramız var. Şu anki hedefim ilçeye otopark ve modern bir pazaryeri kazandırmak. Ben seçilmeden önce ne vaat ettiysem hepsini yerine getiriyorum. Seçmenlerimi asla kandırmadım. Tek isteğim geride güzel bir ilçe bırakıp halkımızın sevgisini kazanmaktır."

TURİZM BAKANI'NA TEŞEKKÜR

Bir organizasyon için Bodrum'a geldik. Ünü dünyaya yayılmış olan turistik ilçemizi biraz gezdik. Konakladığımız Bodrum Eskiceshme Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı Rukiye Dengiz ile sohbet etme fırsatı bulduk. Dengiz, eski yapıların turizme kazandırılması amacıyla Turizm Bakanlığı'ndan teşvik istediklerini söyledi. Rukiye hanımın oteli, Turizm Bakanlığı'ndan özel konaklama tesisi belgeli... Kendisine işlerin nasıl gittiğini sordum. Rukiye hanım, "Turizm açısından, bu yıl hem Bodrum hem de bizim için mükemmel geçti. Sezon bitse de otelimiz hep dolu. Yerli turist daha ağırlıklı. Özellikle kurumsal ve iş dünyasının önde gelen firmalarına ve sanat camiasının tanınmış isimlerine yer veriyoruz. Çok şükür hizmet kalitemiz üst düzeyde.Türkiye sürdürebilir kaliteyi iyi gördüğü için Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TARİHİN EN YÜKSEK GELİRİNE ULAŞACAĞIZ'

Dalyan Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ile yaptığım görüşmede turizm sektörünün 2023 yılından da çok umutlu oldukları izlenimini aldım. Yağmur, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin özellikle Dalyan'ı tercih ettiğini söylüyor. Dalyan'da, gelecek yaz sezonu için yapılan ön rezervasyonların çok iyi gittiğini belirtti. Başkan Yağmur çalışmalarını ve hedeflerini anlattı: "Pazar çeşitlendirmesine yönelik yoğun tanıtımlarla talebi artırmaya çalışıyoruz. Kasım ayında katıldığımız WTM Londra Fuarı'nda çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Diğer pazarlardan da ön rezervasyon alıyoruz. Bölgede yılın ilk çeyreğinden itibaren ziyaretçi hareketliliğinin artmasını bekliyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa 2023 yaz sezonunda tarihin en yüksek turist sayısı ve en yüksek gelirine ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda Dalyan'a gelen turist sayısını yukarı çekilmesi için çalışmalara devam edeceğiz." Başkan Yağmur'un şahsında tüm turizmcilere başarılar diliyoruz...

DENİZCİLİK VE SİGORTA SEKTÖRÜ GELİŞİYOR

Ziyaret ettiğimiz Ağanlar Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Açıkalın'dan sigortacılık sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgi aldık. Açıkalın, üniversiteden mezun olduktan sonra, Türkiye Sigorta bünyesinde uzun yıllar çalışmış. Daha sonra bilgi birikimini özel sektörde değerlendirip acente olarak faaliyete başlamış. 2011'de kendi firmasını kurdu. Ağanlar Tersanesi'nin denizcilik sektöründeki engin tecrübesini sigorta sektörüyle buluşturdu. Bu başarısıyla gurur duyduğunu söylüyor. Kendisini biz de kutladık.

"PAZAR PAYIMIZ ARTTI"

Aslı hanım, geçen yıl yapılan Bodrum Ticaret Odası seçimlerinde 8. Komite Başkanı seçildi. Denizcilik sektörünün Bodrum'un en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurguluyor. Söz başarılı iş kadını Aslı Açıkalın'da: "Şu ana kadar Ağanlar Sigorta bünyesinde bin 200'ü aşkın tekne sigortası yapıldı. 2023 için Türkiye'nin denizcilik ve yat sektörindeki pazar payını arttığını görüyoruz. Bodrum'daki tersanecilik sektörünü düşünürsek, mega yat sahiplerinin ülkemize yoğun ilgi duyması sigorta sektörünü destekleyici bir unsur. Çünkü dünya standartlarında servis veriyoruz. Bu gelişmeler sektörlerimize olumlu yansıyor" dedi.

ŞENOL KANTÜRK / TÜRKİYE'NİN SESİ