  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fiyatı 12 bini geçen cep telefonlarına 3 ay vade

Fiyatı 12 bini geçen cep telefonlarına 3 ay vade

12.1.2023

Fiyatı 12 bini geçen cep telefonlarına 3 ay vade
TİCARET Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında vade sınırı 3 ay oldu
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA