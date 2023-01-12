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Haberler Ekonomi Kırsalda 88 bin kişiye istihdam

Kırsalda 88 bin kişiye istihdam

12.1.2023

Kırsalda 88 bin kişiye istihdam

TARIM ve Orman Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan tarımsal desteklerin kırsala ulaşmadığı yalanını "İddialar ve Gerçekler" kitapçığıyla tek tek çürüttü. Stratejik adımlarla tarımda yükselişini ilmek ilmek dokuyan Bakanlık, IPARD kapsamında, 2021-2022'de 24 bin 566 projeye 28,4 milyar lira yatırım yaparak 88 bin kişiye istihdam fırsatı verdi. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'yle küçük ölçekli çiftçilere 2027'ye kadar toplam 73,5 milyon euro destek sağlandığı açıklandı. İki aşamada gerçekleştirilecek projede ilk aşamada Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da ikinci aşamasında ise Kahramanmaraş ve Çankırı'da dezavantajlı köyde uygulanacak.

UZMAN ELLERE HİBE
KIRSALA yapılan tarımsal desteklerden bir diğeri ise Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi. En kapsamlı tarımsal desteklerden biri olan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi, nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarındaki tarım, ormancılık, gıda ve su ürünlerinde uzman ellerin uyguladığı projelere 100 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Geçen yıl bin 121 projeye toplam 115 milyon lira hibe ödendi.

RANA BÜYÜKTAŞ

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