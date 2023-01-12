Sıfır ve ikinci el araç piyasasına inceleme

Başta çip krizi olmak üzere tedarik zincirlerinde yaşanan daralmadan dolayı otomotiv sektöründe yaşanan piyasa bozucu eylemleri yakın takibe alan Ticaret Bakanlığı, sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme başlattı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

KİLOMETREYİ DEĞİŞTİRDİLER

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl ikinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunluluğu getirmişti. Otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Böylelikle oto alım satım yapanların, bayilerden sıfır araçları toplayıp yüksek fiyata satmasını engellemeyi amaçlayan bu düzenlemeyi de fırsatçılar kilometre oyunu ile bozuyorlardı. Öte yandan sıfır araçların depolarda bekletildiği haberlerinin artması üzerine bakanlığın bu son adımı attığı belirtildi.