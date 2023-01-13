Akhisarlı iş insanı Atabarut vefat etti

AKHİSARSPOR'UN kurucusu ve 1 numaralı üyesi mimar Yılmaz Atabarut (88) dün İstanbul'da vefat etti. Koronavirüs ve zatürre geçiren Akhisarspor'un Onursal Başkanı Atabarut, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı da yaptı. Vefatı Akhisar iş ve spor dünyasında üzüntü yaratan Atabarut, 1989 yılında Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığına aday olmuştu. Evli 2 çocuk, 2 torun sahibi Yılmaz Atabarut 13 Ocak Cuma günü Yeni Gülruh Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Su Yolu Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.

KENAN MOLLA