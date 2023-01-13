Atıl Hazine arazilerine enerji santrali kurulacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare Hazine arazisinin ekonomiye kazandırılacağını belirterek, bu arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacağını, böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlanacağını ifade etti. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce başlatılacak projeyle Hazine arazilerinde yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek. Uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ile tarımsal faaliyetlerde bulunanlar yararlanabilecek. Yatırımcılar, yükümlülükleri yerine getirirse Hazine taşınmazlarını 29 yıla kadar kullanabilecek.

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