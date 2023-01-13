Çilsal’ın 5 yıldızlı oteli icradan satılık

TURIZMCI Veli Çilsal'ın, Aydın Didim'deki 322 odalı 5 yıldızlı oteli borçlarından dolayı icradan satılığa çıkartıldı. Ünlü turizmci Çilsal'ın oteli 190 milyon TL bedelle satışa konulurken ilk ihalenin 8 Şubatta Didim İcra Müdürlüğü'nce yapılacağı öğrenildi. Anı Tur'un sahibi Veli Çilsal, bir süredir yaşadığı mali darboğaz ile gündemdeydi.

Çilsal'ın kurduğu şirketin yeniden sektöre dönüp dönmeyeceği tartışmaları sürerken, ihale dosyasına göre, alacaklı şirket Anexservices Turizm A.Ş. Borçlu tarafta ise Çilsal'ın yönetiminde olduğu Khalkedon Turizm, Anı Seyahat ile Ritimpark Turizm Yatırımları isimli şirketler. Alıcı bekleyen otelde toplam 322 oda bulunuyor. Öte yandan Çilsal 2021 yılında otellerinin mafya tarafından gasp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

İHSAN KARATAŞ