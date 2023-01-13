EYT’liye 25 bin lira promosyon

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi çok kısa bir süre içinde yasalaşarak 2 milyon 250 bin kişiye resmen emeklilik yolunu açacak. Yaş sınırlaması olmadan emekli olacak yaklaşık 2,5 milyon kişi bankaları da heveslendirdi. Banka yönetimleri emeklileri çekebilmek için şimdiden promosyon yarışına girdi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında emekli maaş promosyonları için başlayan yarış Aralık ayına kadar devam etti. Son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7.500 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia gündeme geldi.

TEK TEK DUYURACAKLAR

Bankaların halen uygulanmakta olan promosyon miktarlarını yaklaşık 3 kattan fazla arttırarak yaklaşık 25 bin liraya kadar yükseltmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamların bankalar tarafından tek tek açıklanması bekleniyor. EYT'lilerin ise promosyon rakamı konusunda pek çok tahmini var. EYT'liler için promosyonun ne zaman verileceğine dair değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, "20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair bir çok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz biz promosyonu hak ettik diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor" dedi.

HALEN 7.500 LİRA ÖDEME YAPILIYOR

ÖZEL bankalarda ek artışlarla beraber promosyon miktarı 7.500 TL'ye kadar çıkıyor. Kamu bankalarında ise 5.500 ila 7.500 lira arasında maaş alanların 3.500 TL, 7.501- 10.000 TL maaş alanların 4.500, 10 bin TL ve üzerinde maaş alanların ise 5.000 TL emekli maaş promosyon hakkı bulunuyor.