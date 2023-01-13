İhracatın 58 yıldızı ödüllerine kavuştu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2022 yılında gerçekleştirdiği 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata en büyük katkı sağlayan 58 firmayı düzenlediği törenle ödüllendirdi. Ödül alan firmaların 48'i ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 10 firma bu yıl listeye girmeyi başardı. Törene EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İZTO Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı Gökhan Ömer Tuncer, İZTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, EİB başkanları ve ödül alan 58 ihracatçı firmanın temsilcileri katıldı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatının yüzde 42'sini bu firmalarımız gerçekleştirdi. Listede İzmir'den 38, Manisa'dan 7, Aydın'dan 5, Denizli'den 3, Muğla ve Uşak'tan 2'şer, Balıkesir'den 1 firmamız yer alıyor" ifadelerini kullandı.

ERCAN AKGÜN/ MERT ALPDÜNDAR/ İHSAN KARATAŞ