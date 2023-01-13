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Haberler Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

13.01.2023, 09:22

İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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