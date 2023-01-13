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Haberler Ekonomi Sektörden gelen taleple demir fiyatı yükselişte

Sektörden gelen taleple demir fiyatı yükselişte

13.1.2023

Sektörden gelen taleple demir fiyatı yükselişte

SON bir aydır 13 bin lira seviyesinden satılan inşaat demirinin ton fiyatı 3 bin lira zamlanarak 16 bin liraya çıktı. Demire gelen taleple birlikte fiyatının da tırmanışa geçtiğini belirten MMMT Demir firması yöneticisi Muzaffer Küçükdoğan, ton fiyatının bu ay sonu 17 bin- 17 bin 500 liraya kadar çıkmasının beklendiğini söyledi. Hurda demir fiyatları ise 7 bin 500 lirayı geçti. Demir alan müteahhitlerin artan fiyatlar karşısında şok yaşadığını belirten Küçükdoğan, "Müteahhitler demir alımlarına hız verdiler. 2020 yılında 3 bin 700, 3 bin 800 lira bandında olan demir bugün 16 bin lira bandında. Zaman zaman dövize endeksli olarak düşmesine rağmen yatırımcısına para kazandırdı" diye konuştu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son on yılda en çok kazandıran yatırımın aliminyum olduğunu, bunu demir, çinko ve gümüşün takip ettiğini dile getirdi. Memiş, "Emtia yatırımcılarının yüzü metala yaptığı yatırımla bu yıl gülecek. Altın ve dövizden daha fazla kazandınabilir" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL

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