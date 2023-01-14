DSİ 1273 personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

Devlet Su İşleri, İnşaat mühendisi (296), destek personeli (222), büro personeli (221), makine mühendisi (104), harita mühendisi (89), ziraat mühendisi (79), jeoloji mühendisi (74), meteoroloji mühendisi (33), koruma ve güvenlik görevlisi (30), çevre mühendisi (19), elektrik mühendisi (19), maden mühendisi (15), orman mühendisi (15), elektrik-elektronik mühendisi (14), jeofizik mühendisi (11), bilgisayar mühendisi (11), biyosistem mühendisi (10), kimya mühendisi (8), metalurji mühendisi (3) braşlarında olmak üzere toplam 1273 personel alımı gerçekleştirecek. İşte DSİ personel alım başvuru şartları ve ekranı...

2023 DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular "Kariyer Kapısı " https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.



Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2023 için başvuru şartları açıklandı.



1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.



2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.



3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.



4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.



5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puantüründen geçerli bir puana sahip olmak.



6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/Bmaddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesinedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisindeBakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmelerihalinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.



8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.



9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.