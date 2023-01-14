En düşük memur maaşı 11 bin 836.5 lira oldu

Aralık ayı enflasyon değeriyle birlikte memur ve emeklilerin 2023 yılı için Temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1.18, yıllık ise yüzde 64.27 artışla açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16.48 oldu. Ek zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacağı açıklandı. TBMM'den geçen zam teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836.5 liraya çıktı. Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901.4 lira oldu. İşte zam sonrası memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları.











'MEMURA İLAVE ZAM VE 14 GÜNLÜK FARK YATACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memura Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da yatırılacağını bildirdi. Memur ve emekliye yüzde 30 zam Meclis'ten geçerken, zamlı maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi yayınlandıktan sonra hesaplara geçecek. Geçen yıl olduğu gibi 15 Ocak'ta yatırılacak maaşlarda zamların yetişmemesi durumunda farklar bordro olarak yansıyacak. Bakan Nebati, memura Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da yatırılacağını bildirdi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİ MECLİS'TE

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artıştan sonra sırada sözleşmeli personel bulunuyor. AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı yasa teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Yasayla 500 bine yakın sözleşmeli personele kadro yolunun açılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı hazırlıktan sonra sözleşmelilerle ilgili düzenleme AK Parti Grubu'nun gündemine geldi. Değişiklikle ilgili çalışmalar tamamlanarak teklif dün Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve hızlıca Genel Kurul gündemine getirilmesi bekleniyor.