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Haberler Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

14.01.2023, 09:49

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Araştırma Görevlisi alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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