“İlk aylıklar Şubat veya Mart’ta yatar”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili açıklamada bulundu. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda geleceğini söyleyen Bilgin, ilk aylıkların Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olacağını kaydetti. Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşların SGK'ya ileteceği tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün dedi' Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle bunları yapıyoruz" dedi.



YAŞ ORTALAMASI 49.9

EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, "Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde, Şubat sonu itibariyle bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların 600 bini kamu görevlisi. Dolayısıyla kamu görevlilerinin şu anki maaşları ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin küsur lira olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebep yok. İlk etapta 51 bin kişinin kamuda emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek" dedi.



BÜTÇEMİZDE SIKINTI YOK

Bilgin, tüm hak edenlerin emekli olacağı ve hak etse de maaş kaybı yaşayacağını düşünerek emekli olmayacaklara göre iki farklı maliyet çalışması yaptıklarını anlatarak, "Düzenlemenin maliyeti 120- 200 milyar lira arasında. Her hak eden emekli olursa 200 milyar lira. Hesaplarımızı ona göre yaptık, bütçemizde hiçbir sıkıntı yok" dedi.



BAŞKAN: KÖKTEN ÇÖZÜN

Bakan Bilgin düzenlemenin başında tartışılan yaş sınırı probleminin ise Başkan Erdoğan'ın talimatı ile aşıldığını ifade ederek, "50 yaş sınırını koysak ilk yıl 1 milyon kişi emekli olabiliyordu. 48-50 yaparsak kadınlara pozitif ayrımcılıkla o zaman 1 milyon 200 bin kişi emekli olabiliyordu. Diğer 1.5 milyon kişi ise sonraki sene emekli oluyordu. Fakat kamuoyunda hemen yeni yaşa takılanlar tartışması başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi.



ORTALAMA AYLIK ARTTI

EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığına dikkat çeken Bilgin, "En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT'lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60'a yakını 3500-4500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar, bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı" diye konuştu.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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