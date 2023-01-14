Muğla kırsal projelerle kalkınma atağı başlattı

Tarımsal üretim ve hayvancılıkta hayata geçirilen projelerle kırsal kalkınmada iddialı konuma gelen Muğla, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında liderliği 2022'de de sürdürdü. 2019'da Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olan Barış Saylak, ekibiyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla'yı, tarım, gıda ve ormancılık potansiyeliyle öne çıkaracak projelere imza atıyor. Özellikle son üç yılda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün geliştirdiği 'üretici' ve 'ürün' odaklı projelerle, su ürünleri, balıkçılık ve zeytin gibi başat ürünlere ek olarak yeni ve katma değeri yüksek bitki üretimi de Muğla'nın kırsal ekonomisini kalkındırmaya başladı. Saylak, süren projeler ve Muğla'nın 2023 tarım vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Muğla'nın coğrafi ve iklim özelliklerinden kaynaklanan zengin bir bitki çeşitliliği olduğunu, aynı zamanda kültürel ve gastronomik anlamda saklı hazineleri bulunduğunu belirten Saylak, kentin marka değerine katkı sağlayacak ve kırsal kesimin refahını artıracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Bunlardan birinin de 'Zeytinlerde Verimsizlik Sebeplerinin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi Projesi' olduğunu anlatan Saylak, toplam 3 milyon 450 bin lira bütçeli proje kapsamında, yeterli verim alınamayan zeytinliklerdeki sorunların tespit edilerek üretim kapasitesinin artırıldığını ifade etti. Saylak, Milas, Yatağan, Menteşe ve Bodrum'da başlatılan proje ile 455 dekar alanda üretilen zeytinin takibinin yapıldığını, bu amaçla Milas ve Yatağan'da iki erken uyarı sistemi kurduklarını açıkladı.





AROMATİK BİTKİ CENNETİ

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentteki bir diğer projenin de 'Muğla Çileği' olduğunu, Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklendiğini ve 7 etap boyunca devam ettiğini aktardı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sürdürdüğü projeyle yaklaşık 600 dekar olan üretim alanının iki katına çıkarılarak bin 10 dekara ulaştığını söyleyen Saylak, "Bu alanlarda 3 bin 507 ton çilek üretimi yapıldı. Muğla, bitkisel üretimde, yeni deneyimlerle bu dönemde tanıştı. Itri ve aromatik bitkiler ile katma değeri yüksek bitkilerin üretiminde müdürlüğümüz tarafından destekleme projeleri başlatıldı.

Muğla kırsalında bugün safran, adaçayı, kekik, lavanta, tatlı patates gibi yüksek ekonomik değeri bulunan ürünler üretiliyor" dedi. 2022'de devletin desteklemeleriyle üretim ve ihracatın büyük artış kaydettiğini anlatan Saylak, "2023'te ise tarımsal desteklemeler için 54 milyar lira kaynak tahsis edildi. Muğla'da yaptığımız her projeye bakanlığımızdan ve valiliğimizden çok büyük destek alıyoruz. Çalışmalarımızı destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve Valimiz Orhan Tavlı'ya minnettarız. Kendilerine üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

OSMAN AKÇA