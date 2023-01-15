BES’in fon büyüklüğü 433 milyar lirayı aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sistemin toplam büyüklüğü 2022 yılında 433 milyar 404,2 milyon liraya ulaştı. EGM verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 801 bin 305 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 351 milyar 406 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 48 milyar 668 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 400 milyar 74 milyon lira oldu. 2022 yıl sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 197 bin 997'ye ulaştı.

DEVLET KATKISI TUTARI

BES katılımcı fon tutarının 271 milyar 72,4 milyon lirası faizli fonlarda, 80 milyar 334,1 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 43 milyar 572,4 milyon lirası faizli, 5 milyar 95,2 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor. OKS katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü de 33 milyar 330,2 milyon liraya ulaştı. OKS'deki 6 milyon 719 bin 441 çalışanın biriktirdiği 31 milyar 787,6 milyon liralık fon tutarının 12 milyar 565,8 milyon lirası faizli fonlarda, 19 milyar 221,8 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS'deki 1 milyar 542,6 milyon liralık devlet katkısı fon tutarının da 574,8 milyon lirası faizli, 967,8 milyon lirası faizsiz fonlarda. BES ve OKS katılımcı fonlarının 283 milyar 638,2 milyon lirası faizli, 99 milyar 555,9 milyon lirasının faizsiz fonlarda değerlendirildiği görülüyor. Toplam fon büyüklüğündeki artış da 189 milyar lirayı aştı.