Gıdada ev hanımlarıyla birlikte büyüyeceğiz

İzmir Bornova'da Belgin Fehimoğlu (42), bir kadının hangi işe girerse girsin başarılı olabileceğini başarı öyküsüyle kanıtladı. Girişimci ruhu, cesareti, azim ve çalışkanlığı sayesinde her işin üstesinden gelen Belgin Fehimoğlu, ilk başlarda fabrikalardan aldığı gıda ürünlerini restoranlara satıp geçimini sağlıyordu. 1 çocuk annesi Fehimoğlu, uzun yıllar yaptığı büfecilik işinden sonra market açtı. Daha sonra marketi devreden ve kursu başarıyla tamamlayıp emlakçılık sertifikası alan Fehimoğlu, gayrimenkul sektörüne giriş yaptı. Bir yandan emlakçılıkla uğraşırken diğer yandan ticaret hayatını bırakmayan Fehimoğlu, Ataoğlu Baklava'nın patentini alarak "Evin Tadı" markasıyla gıda sektöründe faaliyetini sürdürdü. Sabah 09.00'dan gece 24.00'e kadar dükkanda satış yaparken aynı zamanda internet üzerinden de her gün kilolarca baklava ve tatlı siparişlerini alıp adreslerine gönderen Fehimoğlu, edindiği birikimle ev hanımlarına da kendisi gibi para kazandırmaya karar verdi.

EVDEN HALKA SATIŞ

Bu amaçla "Evin Tadı" isimli dükkanında zeytinyağlı yemek ve mezeler satacağını söyleyen Fehimoğlu, tüm gıda ürünlerini ev hanımlarından alacağını belirtti. Baklava çeşitlerinin yanında zeytinyağlı yemek ve mezeler de satacağını belirten Fehimoğlu, "Yemekler kesinlikle fabrikasyon olmayacak. Tüm zeytinyağlı yemek çeşitlerini ev hanımlarından satın alıp halka sunacağım. Böylelikle ev hanımlarımıza aile bütçelerine katkı sağlamaları için destek vermiş olacağım. Ev hanımlarımızın lezzetli yemekleri müşterilere ulaşırken herkes kazanacak. Kadınların istedikten sonra üstesinden gelip başaramayacakları hiçbir iş yoktur. Yeter ki kazanmak istesinler. Ben nasıl kazandıysam onların da kazanması için uğraşıyorum" dedi.

İZMİR'DE ŞUBELER AÇACAĞIZ

GIDA sektöründe büyümeyi hedeflediğini ve "Evin Tadı" markasıyla Bornova'dan sonra İzmir genelinde şubeler açacağını belirten Belgin Fehimoğlu, şunları söyledi:"Çok genç yaşlardan beri ticaretin içindeyim. Farklı sektörlerde çalıştım. Fakat bundan sonra gıda sektöründe büyümeye devam edeceğim. Bu alanda ev hanımlarına da imkan sağlamak istiyorum. Benimle birlikte ev hanımları da gelir elde edecek. Ticarete atılmak isteyen kadınların öncelikle cesur ve girişimci bir ruha sahip olmaları gerekiyor. Bu sayede giriştikleri her işte başarılı olacaklarına inanıyorum."

ŞENOL KANTÜRK