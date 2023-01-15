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Haberler Ekonomi Milletvekili aylığı 73.379 liraya çıktı

Milletvekili aylığı 73.379 liraya çıktı

15.1.2023

Milletvekili aylığı 73.379 liraya çıktı
2023 yılında aktif görevdeki milletvekili 73 bin 379 lira, emekli milletvekili de 51 bin 790 lira maaş alacak. Memur ve emekli maaşına gelen yüzde 30'luk zam milletvekili maaşlarına da aynı oranla yansıdı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Asgari ücret 8 bin 500 lira olurken, en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira olarak açıklandı. Milletvekili maaşı ise 56 bin 445 liradan 73 bin 379 liraya, emekli vekillerin aylıkları ise 39 bin liradan 51 bin 970 liraya yükseldi. Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu. Böylece son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 lira, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 lira zam yapılmış oldu.

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