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Haberler Ekonomi Uzman Ellere 250 bin liralık destek başladı

Uzman Ellere 250 bin liralık destek başladı

15.1.2023

Uzman Ellere 250 bin liralık destek başladı
Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen hibe desteğin tutarı 100 bin liradan 250 bin liraya çkarıldı. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, uygulanacak projelerin amacına ulaşması, sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmaya katkısını artırmak için hibe tutarı 250 bin liraya çıkarıldı. Geçen yıl 81 ilde uygulanan proje kapsamında hibe tutarı kişi başına 100 bin lira olarak belirlenmiş, yatırımını tamamlayan 1023 kişiye hibe ödemesi yapılmıştı
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