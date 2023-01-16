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Haberler Ekonomi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

16.01.2023, 09:48

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "ÖğretimÜyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)" ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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