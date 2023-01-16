EYT yasasını az farkla kaçıranlara seçenek çok

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranların aylığa hak kazanmaları için birçok seçenek bulunuyor. Yasa teklifi, prim gün sayısı, çalışma yılı koşullarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak. Bu koşullar yerine getirildiği anda EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olunabilecek. Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı erkek çalışan 25 yıllık çalışma yılını gelecek yıl dolduracağından Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Ağustos 1999 tarihinde sigortalı olup sadece 4400 prim günü ödenen kadın çalışan 20 yıllık hizmet süresi dolsa da prim günü eksik olduğu için EYT kapsamında yer almıyor. Prim gün sayısını 5000'e tamamladığı gün EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek. EYT kapsamına girmesine karşın prim günü nedeniyle emekli olamayanlar için 15 yıl sigortalılık, 3600 ve 5400 günden kademeli erken emeklilik kapısı da açık olacak. Bu kapsamda kadınlar 50, erkekler 55 yaşla yaş haddinden emekli olabilecek. Bağ-Kur'lu erkek çalışanların 5400 günle emekli olması için belirlenen yaş ve ilk işe giriş tarihine göre belirlenen prim gün sayısına göre hesaplanıyor.



BİR AY İÇİNDE TAHSİLAT

Kısmi emeklilik hakkı kazananın maaşı en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 lira olacak. Hizmet birleştirme işleminin emeklilik başvurusundan önce yapılması gerekiyor. Günü eksik olan isteğe bağlı sigortayla tamamlayabiliyor. SGK borçlanma çalışmaları nedeniyle yoğun bir çalışma yürütüyor. Borçlanmalar (doğum, askerlik) bu hafta itibariyle vatandaşların eline ulaşacak. Borçlanmalar bir ay içinde ödenecek.



ÖDEME PLANLARI BU HAFTA GELEBILIR

EYT'de SSK ve Bağ-Kur ayrımı söz konusu değil. SSK'lıda 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş. Bağ- Kur'luda 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş. Bağ-Kur'lu çalışanın 5400 günle emekli olabilmesi için belirlenen yaş ve işe giriş tarihine göre belirlenen prim gün sayısına göre hesap yapılıyor. Öte yandan hizmet birleştirme işleminin emeklilik başvurusundan önce yapılması gerekiyor. EYT'den yararlanmak için askerlik, doğum borçlanması için başvuranların ödeme planlarının da bu hafta ellerine ulaşması bekleniyor. Borçlanmalar da bir ay içinde ödenecek. Prim günü eksik olan tamamladığında emekli olabilecek. Emeklilik dilekçesini vererek işyerinden ayrılana kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekiyor. Ancak çalışan kabul ederse taksitle ödeme yapılabiliyor.



HAZAL ATEŞ

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