Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Yardımdan aylık ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığını, hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını belirten Yanık, "2022'de 18 milyar lira Evde Bakım Yardım ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı. Açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı bildirildi.

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