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Haberler Ekonomi Sosyal konutlarda çevreci beton şartı

Sosyal konutlarda çevreci beton şartı

16.1.2023

Sosyal konutlarda çevreci beton şartı
Hükümet dar gelirli ailelere 250 bin, orta gelirli ailelere ise 100 bin konut için kolları sıvarken, konutlar sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu olarak çevreci uygulamalarla inşa edilecek. Bu kapsamda inşaatlarda içerisinde perlitin de yer aldığı yeşil beton ve ısı yalıtımı malzemeleri kullanılacak. Ayrıca otoparklarda elektrikli şarj istasyonu zorunluluğu olacağı gibi her binada mantolama şartı konulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutlarda çevreci unsurları teşvik ederken, büyük projelerde bahçe sulaması amacıyla yağmur suyu depolama sistemleri kurulacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA
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