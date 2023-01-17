Hizmet tespit davası EYT kapısını açıyor

EMEKLİLİKTE yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin şubat ayı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenirken İş Kanunu'ndaki bazı kritik detayların EYT kapısını açabildiği belirtildi. Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava yolu açık bulunuyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'a kadar bir girişi olup ancak primi yatırılmayanlar dava açma hakkına sahip. İşe giriş tarihi, "çırak, stajyer" olunmadığı halde bu statü ile gösterildiyse ya da Eylül 1999'dan önce işe başlanmasına karşın 2000'den sonra sigorta girişi yapıldıysa zaman aşımı süresi işlemiyor ve dava açılabiliyor.

Çalışılan işyerinde en az bir sigortalı personelin şahitliği ile dava kazanılabiliyor. Hizmet tespit davaları yaklaşık 2 ayda sonuçlanıyor. Hak düşürücü süre sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesi ile belgelendirilen durumlarda işlemiyor. Bunlara ek olarak bir de önce sigortasız çalıştırıldığı işyerinde daha sonra sigorta yapılan işçilerde 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası için başvuru yapılabiliyor.

Diyelim bir çalışanın 1998 yılında işe başlayıp SGK'ya sigorta bildirimi yapılmasına karşın ilk prim ödemesi aynı işyerinde 2000 yılında başlatıldı. Kuruma başvurularak ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarih olması gerektiğine vurgu yapılarak sigorta başlangıç tarihi düzeltilmesi talep edilebiliyor. Olumsuz yanıt durumunda da hizmet tespit davası açma hakkı bulunuyor.