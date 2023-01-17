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Haberler Ekonomi Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı (Cankurtaran) alıyor

Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı (Cankurtaran) alıyor

Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı (Cankurtaran) alımı için ilan yayımladı.

17.01.2023, 10:05

Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı Cankurtaran alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona karşısında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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