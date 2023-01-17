Macaristan’da Türk yatırımları artıyor

"TÜRKİYE-MACARİSTAN 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Macaristan'daki Türk iş insanlarıyla görüştü. Bakan Varank, iş insanlarına yaptığı konuşmada, Macaristan'daki Türk yatırımlarının artmaya devam etmesinin sevindirici olduğunu belirterek, görüşmelerde ticarette karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin üzerinde durulacağını belirtti. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt'un yanı sıra Macaristan'daki Türk iş insanları katıldı.

DİĞER