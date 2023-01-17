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Haberler Ekonomi Şekerde 1 Eylül’e kadar sabit fiyat

Şekerde 1 Eylül’e kadar sabit fiyat

17.1.2023

Şekerde 1 Eylül’e kadar sabit fiyat
PANCAR Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını duyurdu. Dernek açıklamasında stok planlama ile arz ve talep dengesine yönelik gelişmelerin olumlu olduğuna vurgu yapılarak "Sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını, ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanmasına ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve sektör paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz" denildi.
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