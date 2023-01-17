Semt pazarlarında fiyatlar geriledi

TÜKETİCİ fiyatlarındaki düşüş eğilimiyle birlikte tezgahlardaki ürünlerin etiketleri de aşağı yönlü yenileniyor. Afyonkarahisar'da semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatlarının düşmesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Şuhut kapalı pazaryeri esnafı meyve ve sebze fiyatlarının düşmesinin alıcı ve satıcıyı memnun ettiğini belirterek, mandalinanın 7,5 lira, muzun 15 liradan alıcı bulduğunu kaydetti. Pazarcı esnafı İlyas Fidan ve Mehmet Kalçin fiyatların herkesin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Portakal 7,5 liradan satılıyor. Armut 15 lira, nar 10 lira, Mevsim nedeniyle domates 20 lira" dedi. Alışverişe çıkan Vahit Kayış ise fiyatların makul olduğunu ifade ederek, "Biber 10 lira, fiyatlar bütçeye uygun" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI