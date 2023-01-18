460 bin sözleşmelinin kadroya geçişinde ayrıntılar netleşti

Kamuda görevli öğretmen, hemşire, ebe de dâhil 460 bine yakın sözleşmelinin kadroya geçişinde ayrıntılar netleşti. Komisyonda kabul edilen yasa yürürlüğe girdikten sonra 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar 30 gün içinde başvuruda bulunulabilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atamalar gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süreleri öğrenim durumuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece, kademe tespitinde değerlendirilecek.

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek. Sözleşmeli personel aynı unvanlı memur kadrolarına atacak. Nakil için 4 yıl şartı aranacak.

Bulundukları pozisyon ile aynı unvanlı memur kadrosu olmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Kamuda yeni işe başlayacak sözleşmeli personel için 3 + 1 modeli uygulanacak. Teklife göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak.

HAZAL ATEŞ