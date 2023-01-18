Ata tohumu unuyla makarna üretecek

BALIKESİR Manyas'ta sebzeli ve zengin içerikli makarna üreten iş kadını Serap Karakaş, makarnaların buğdayını da kendi yetiştirmeye başladı. "Toprağa can veren eller"de Balıkesir'i temsil ederek Beştepe'deki ödül törenine katılan Karakaş, Cumhurbaşkanlığında üreten kadın kimliği ile kabul görmenin kendisi için büyük bir onur vesilesi olduğunu söyledi. Aldığı arazide un değirmeni kurarak, makarnalarının ununu burada üreteceğini belirten Karakaş, bu yıl 100 dekar arazide ata tohumu buğday ekeceğini ifade etti. Karakaş, "Manyas'ın bir köyünden çıkan ürünü gastronomi dünyamıza hediye ediyoruz" dedi.

SUAT SALGIN